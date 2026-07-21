Очередная вспышка норовируса произошла на круизном лайнере на Аляске

Новая вспышка норовируса охватила экспедиционное судно на Аляске. В настоящее время от болезни страдает треть пассажиров. При этом с конца мая это уже третья вспышка норовируса на борту судна. Об этом со ссылкой на органы здравоохранения сообщает New York Post.
О вспышке заболевания стало известно 12 июля на борту судна National Geographic Sea Bird, через два дня после того, как оно вышло из Ситки, и за три дня до запланированного прибытия в Джуно 15 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 18 из 62 пассажиров судна заразились кишечной палочкой, у них были «рвота и спазмы в животе».
Чтобы сдержать распространение инфекции, экипаж судна изолировал заболевших пассажиров и усилил «процедуры уборки и дезинфекции в соответствии с планом по предотвращению вспышек и реагированию на них», сообщили официальные лица.
Причина вспышки до сих пор неизвестна, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
Ранее специалисты Роспотребнадзора зафиксировали вспышку норовируса на лайнере «Михаил Булгаков».