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Очередная вспышка норовируса произошла на круизном лайнере на Аляске

На круизном лайнере произошла третья за два месяца вспышка норовируса.

Источник: Комсомольская правда

Новая вспышка норовируса охватила экспедиционное судно на Аляске. В настоящее время от болезни страдает треть пассажиров. При этом с конца мая это уже третья вспышка норовируса на борту судна. Об этом со ссылкой на органы здравоохранения сообщает New York Post.

О вспышке заболевания стало известно 12 июля на борту судна National Geographic Sea Bird, через два дня после того, как оно вышло из Ситки, и за три дня до запланированного прибытия в Джуно 15 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 18 из 62 пассажиров судна заразились кишечной палочкой, у них были «рвота и спазмы в животе».

Чтобы сдержать распространение инфекции, экипаж судна изолировал заболевших пассажиров и усилил «процедуры уборки и дезинфекции в соответствии с планом по предотвращению вспышек и реагированию на них», сообщили официальные лица.

Причина вспышки до сих пор неизвестна, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее специалисты Роспотребнадзора зафиксировали вспышку норовируса на лайнере «Михаил Булгаков».

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