Очередная вспышка норовируса произошла на круизном лайнере на Аляске

О вспышке заболевания стало известно 12 июля на борту судна National Geographic Sea Bird, через два дня после того, как оно вышло из Ситки, и за три дня до запланированного прибытия в Джуно 15 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 18 из 62 пассажиров судна заразились кишечной палочкой, у них были «рвота и спазмы в животе».