Кардиологи раскрыли, сколько чашек кофе в день выпивать безопасно

Употребление до пяти чашек кофе (до 400 мг кофеина в день) безопасно и даже полезно для сердечно-сосудистой системы, сообщила пресс-служба Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association).
По данным кардиологов, регулярное употребление черного кофе связано с более низким риском возникновения диабета 2-го типа, инсульта, сердечной недостаточности и некоторых нарушений сердечного ритма. В обычной чашке кофе содержится от 9,4 до 20,6 мг кофеина на жидкую унцию (28,41 мл). При этом авторы доклада подчеркивают, что добавки в виде сахара, сливок и сиропов снижают полезные свойства напитка.
При этом не рекомендуется получать кофеин из энергетиков. Согласно докладу, такие напитки содержат от 40 до 69 мг кофеина на 30 мл — это в 3−4 раза больше, чем в обычном кофе. Специалисты предупредили, что подобные дозы способны повысить риск гипертонии и спровоцировать нарушения сердечного ритма даже у здоровых людей моложе 30 лет.
Кофеин метаболизируется в печени и обычно достигает пиковой концентрации в течение часа после употребления кофе. Скорость метаболизма зависит от генетики, возраста и привычки к его регулярному употреблению, поэтому у одних людей развивается толерантность к кофе, а другие сильнее чувствуют бодрящий эффект даже от небольших доз.
Как кофе влияет на организм
К краткосрочным эффектам кофеина можно отнести временное повышение артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня сахара в крови и концентрации внимания. У некоторых людей может возникать учащенное сердцебиение или нарушения сна. А вот продолжительное употребление кофе приводит к следующим эффектам:
Влияние на артериальное давление: у людей с нормальным давлением 1−3 чашки кофе в день повышают риск развития гипертонии, тогда как более 3 чашек в день, наоборот, могут снизить риск повышенного давления.
Влияние на развитие диабета 2-го типа: в краткосрочной перспективе кофе может снижать чувствительность к инсулину. Регулярное употребление черного кофе с кофеином (без добавок, ароматизаторов и подсластителей) снижает риск развития диабета 2-го типа. При этом эксперты не исключают, что положительный эффект может быть связан не с самим кофеином, а с другими соединениями в составе кофе.
Влияние на уровень холестерина: вещество кафестол, содержащееся в неотфильтрованном кофе (эспрессо, кофе из френч-пресса или кофе по-турецки) повышает уровень «плохого» холестерина. В фильтрованном и растворимом кофе кафестол практически отсутствует.
Влияние на сердечный ритм: 1−3 чашки кофе в день не увеличивают риск фибрилляции предсердий, однако могут вызывать более частые желудочковые экстрасистолы. Употребление 2−4 чашек кофе ежедневно снижает риск сердечных заболеваний, сердечной недостаточности и инсульта, тогда как более 4 чашек в день, напротив, повышает риск развития сердечной недостаточности.
А вот чай отлично подходит на роль альтернативного источника кофеина: этот напиток имеет схожий с кофе эффект — снижает риск фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.
Методические рекомендации Минздрава
В методических рекомендациях Минздрава России по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста сказано, что частым потреблением кофеина считается пять чашек кофе в день. Такое количество кофеина снижает шансы на успешную беременность в 1,45 раза.
«Высокий уровень потребления кофеина (500 мг или более пяти чашек в день) снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза», — говорится в документе.
Также в этом пункте упомянули курение и употребление алкоголя. Курение увеличивает риски бесплодия в 1,6 раз, потребление алкоголя более 20 г этанола в день — на 60%.