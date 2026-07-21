Кардиологи раскрыли, сколько чашек кофе в день выпивать безопасно

Влияние на развитие диабета 2-го типа: в краткосрочной перспективе кофе может снижать чувствительность к инсулину. Регулярное употребление черного кофе с кофеином (без добавок, ароматизаторов и подсластителей) снижает риск развития диабета 2-го типа. При этом эксперты не исключают, что положительный эффект может быть связан не с самим кофеином, а с другими соединениями в составе кофе.