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25 нижегородских детей-инвалидов отправили на комплексную реабилитацию

В стоимость курса включены проживание и питание как для ребёнка, так и для его сопровождающего.

В Нижегородской области в текущем году запустили пилотную программу комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Информацию об этом обнародовало региональное отделение Социального фонда.

Услуги по реабилитации и абилитации оказывают восемь специализированных учреждений, расположенных в разных муниципалитетах: в Городце, Арзамасе, Сеченове, Кстове и в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На сегодняшний день на прохождение реабилитационного курса уже направлены 25 детей.

Программа рассчитана на ребят с инвалидностью в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Длительность одного курса составляет 21 день. Его полностью финансирует Отделение Соцфонда — оплата производится с помощью электронного сертификата. В стоимость включены проживание и питание как для ребёнка, так и для его сопровождающего.

Решение о необходимости реабилитации принимает бюро медико‑социальной экспертизы: специалисты определяют целевую реабилитационную группу. После этого родители вправе выбрать подходящую сертифицированную организацию из числа участвующих в проекте.

Оформление электронного сертификата происходит в автоматическом режиме — основанием служат сведения, поступившие из учреждений медико‑социальной экспертизы. Денежные средства зачисляются на карту законного представителя ребёнка. Использовать сертификат необходимо в течение года с даты первичного установления инвалидности. На данный момент жителям Нижегородской области выдано уже 240 таких сертификатов.

Дополнительно предусмотрена компенсация расходов на проезд к месту реабилитации и обратно: можно возместить затраты на поездку поездом либо на использование личного транспорта. Для этого нужно подать заявление — сделать это следует не позднее чем через 10 рабочих дней после завершения курса реабилитации.

Ранее портал «Карта адаптивного спорта» запустили в Нижегородской области. Новый цифровой сервис поможет нижегородцам с ОВЗ и ветеранам СВО бесплатно найти спортивные секции и записаться на занятия.