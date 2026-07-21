25 нижегородских детей-инвалидов отправили на комплексную реабилитацию

Программа рассчитана на ребят с инвалидностью в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Длительность одного курса составляет 21 день. Его полностью финансирует Отделение Соцфонда — оплата производится с помощью электронного сертификата. В стоимость включены проживание и питание как для ребёнка, так и для его сопровождающего.