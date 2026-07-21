ФСБ ликвидировала диверсанта ГУР, готовившего теракт в Тюмени

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность гражданина России, завербованного спецслужбами Украины. Подозреваемый планировал совершение диверсионно-террористического акта на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ФСБ, фигурант — уроженец Украинской ССР — инициативно установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. По заданию кураторов он проводил разведку железнодорожных путей, прилегающих к крупному энергетическому объекту: изучал графики движения составов и систему охраны, выявляя уязвимые места для подрыва.
Получив от украинских спецслужб инструкции по сборке взрывного устройства, злоумышленник приобрел необходимые компоненты, изготовил СВУ и оборудовал тайник в заброшенном здании в Тюмени. При попытке задержания у схрона преступник открыл огонь по бойцам спецназа из автомата Калашникова и был ликвидирован ответным огнем. Среди мирных жителей и силовиков пострадавших нет. На месте происшествия были обнаружены автомат, боеприпасы и компоненты СВУ.
Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким статьям:
- приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ);
- незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ст. 222 и 222.1 УК РФ);
- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).