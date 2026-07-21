ФСБ ликвидировала диверсанта ГУР, готовившего теракт в Тюмени

Получив от украинских спецслужб инструкции по сборке взрывного устройства, злоумышленник приобрел необходимые компоненты, изготовил СВУ и оборудовал тайник в заброшенном здании в Тюмени. При попытке задержания у схрона преступник открыл огонь по бойцам спецназа из автомата Калашникова и был ликвидирован ответным огнем. Среди мирных жителей и силовиков пострадавших нет. На месте происшествия были обнаружены автомат, боеприпасы и компоненты СВУ.