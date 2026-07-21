В Красноярском крае участники школы финбезопасности посетили смену «ФинЗОЖ»

Участники Межународной школы по финансовой безопасности посетили смену «ФинЗОЖ» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «ТИМ “Бирюса”». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Школьники из регионов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности — приняли участие в интерактивных мероприятиях. Они были направлены на развитие навыков финансовой грамотности и финансовой безопасности. В программу вошли «Чекап финансовой безопасности», интерактив «Стоп-дроп», а также финансовый квиз, на котором разбирали практические кейсы и современные схемы финансового мошенничества.
Смена «ФинЗОЖ» стала дополнительной площадкой подготовки к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. В ходе нее школьники смогли закрепить знания и ознакомиться с практическими форматами финансового просвещения. Ребята провели насыщенный день, прониклись атмосферой молодежного форума и присоединились к общему сбору, который объединил всех участников смены.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.