В Красноярском крае участники школы финбезопасности посетили смену «ФинЗОЖ»

Школьники из регионов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности — приняли участие в интерактивных мероприятиях. Они были направлены на развитие навыков финансовой грамотности и финансовой безопасности. В программу вошли «Чекап финансовой безопасности», интерактив «Стоп-дроп», а также финансовый квиз, на котором разбирали практические кейсы и современные схемы финансового мошенничества.