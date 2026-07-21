10-летний ребенок утонул в Волге на севере Волгограда

В Волгограде следователи проводят проверку после гибели десятилетнего ребенка на пляже на Нижнем Тракторном, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР. Трагедия произошла днем 20 июля. Мальчик вместе с родственниками отдыхал на берегу в Тракторозаводском районе. Место для купания не было оборудовано. Во время игры в воде ребенок пропал из виду. Взрослые пытались найти его сами, но не смогли.