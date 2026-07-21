В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погибли девять человек, 77 ранены

Наибольшее количество погибших и пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе. В городе Шебекино при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу погибли четыре женщины и 16-летний подросток. Ранения получили 27 человек, в том числе несовершеннолетний. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть жителей муниципалитета пострадали от других атак БПЛА.