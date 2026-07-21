Грохот в небе слышали жители Ростова ночью 21 июля

В ночь на 21 июля жители Ростова-на-Дону слышали грохот в небе. Об этом люди сообщили в социальных сетях.
Позже стало известно, что в донской столице работали силы ПВО.
По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение ночи в небе над Ростовской областью ликвидировали ракету и беспилотники. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов региона. В частности, в Милютинском районе от обломков БПЛА произошло возгорание леса.
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