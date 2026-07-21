Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грохот в небе слышали жители Ростова ночью 21 июля

Ростовчане слышали громкий звук во время воздушной опасности прошедшей ночью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 июля жители Ростова-на-Дону слышали грохот в небе. Об этом люди сообщили в социальных сетях.

Позже стало известно, что в донской столице работали силы ПВО.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение ночи в небе над Ростовской областью ликвидировали ракету и беспилотники. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов региона. В частности, в Милютинском районе от обломков БПЛА произошло возгорание леса.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше