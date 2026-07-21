Следователи выясняют причины гибели 10-летнего мальчика на Волге

— В какой-то момент ребенок исчез из поля зрения взрослых. Его родные тут же бросились искать его в воде, однако самостоятельные поиски результата не принесли, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Вскоре тело мальчишки достали из воды водолазы.