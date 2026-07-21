Опубликована архитектура деловой программы Российско-Китайского форума

Девизом II Российско-Китайского форума (РКФ), который 4−6 сентября пройдет в Хабаровске, стало «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Об этом сообщила пресс-служб фонда «Росконгресс».
На мероприятии будет организовано 40 тематических площадок и мероприятий, посвященных сотрудничеству России и КНР. По планам, форум соберет более трех тысяч представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий двух стран.
«На первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей. Одной из точек такого соприкосновения может стать остров Большой Уссурийский. Мы должны показать взаимодействие наших стран как пример гармоничного сотрудничества двух государств, бизнеса и людей, которые хотят стать частью глобальной дружбы России и Китая», — сказал зампред правительства РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В деловую программу мероприятия включены вопросы промышленной кооперации, развития транспортных коридоров, экспорта, а также реализации совместных проектов в энергетике, науке, образовании и креативных индустриях.
Не обойдут стороной и темы использования возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, совершенствования медицинской диагностики и подготовки квалифицированных кадров.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Российско-Китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию».
Кроме того, РКФ затронет вопросы проведения перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, развития турпродуктов. Пройдут также и инвестиционная выставка, B2B-переговоры и питч-сессии проектов.
В культурную программу мероприятия включены творческие и гастрономические мероприятия, в спортивную — товарищеский матч по хоккею между Россией и Китаем и парусная регата «Фуюань — Хабаровск» по реке Амур.