Опубликована архитектура деловой программы Российско-Китайского форума

«На первое место выходит не только усиление экономического партнерства, а развитие добрососедства, интенсификация культурного обмена и общественных связей. Одной из точек такого соприкосновения может стать остров Большой Уссурийский. Мы должны показать взаимодействие наших стран как пример гармоничного сотрудничества двух государств, бизнеса и людей, которые хотят стать частью глобальной дружбы России и Китая», — сказал зампред правительства РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.