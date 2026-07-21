Онищенко призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за риска инфекций

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за риска инфекций. По его словам, туристы, особенно в Турции, нередко сталкиваются с экзотическими бактериальными инфекциями.
В разговоре с РИА Новости Онищенко подчеркнул, что болезни и осложнения после отдыха — не редкость, и напомнил о необходимости проявлять разумный подход, особенно людям с хроническими заболеваниями. По словам академика, в России есть все условия для полноценного отдыха.
Ранее на турецком курорте Кушадасы произошел инцидент с массовым отравлением. В одной из пятизвездочных гостиниц района Караова 28 постояльцев пожаловались на тошноту и боли в желудке. Пострадавшие были госпитализированы. Предварительно, причиной отравления могли стать еда или вода. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с инцидентом.