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Онищенко призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за риска инфекций

Онищенко призвал россиян проявлять разумный подход при планировании отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за риска инфекций. По его словам, туристы, особенно в Турции, нередко сталкиваются с экзотическими бактериальными инфекциями.

В разговоре с РИА Новости Онищенко подчеркнул, что болезни и осложнения после отдыха — не редкость, и напомнил о необходимости проявлять разумный подход, особенно людям с хроническими заболеваниями. По словам академика, в России есть все условия для полноценного отдыха.

Ранее на турецком курорте Кушадасы произошел инцидент с массовым отравлением. В одной из пятизвездочных гостиниц района Караова 28 постояльцев пожаловались на тошноту и боли в желудке. Пострадавшие были госпитализированы. Предварительно, причиной отравления могли стать еда или вода. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с инцидентом.

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