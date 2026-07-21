Онищенко призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за риска инфекций

В разговоре с РИА Новости Онищенко подчеркнул, что болезни и осложнения после отдыха — не редкость, и напомнил о необходимости проявлять разумный подход, особенно людям с хроническими заболеваниями. По словам академика, в России есть все условия для полноценного отдыха.