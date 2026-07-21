В Храброво установят пассивную защиту от дронов

В первую очередь необходимо обезопасить вышку командно-диспетчерского пункта и административно-служебное здание, где находятся диспетчеры и сотрудники наземных служб. Итоги торгов подвели 20 июля. Единственным поставщиком стал бизнесмен из Коми Роман Осипов. Стоимость контракта — 12,3 млн руб. Подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября 2026 года.