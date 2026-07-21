«Я не слабая». Сибирячка с нарушением зрения стала наставником для детей

Здесь особенности зрения и слуха воспринимали не как препятствие, а как условие, которое нужно учитывать. В центре Екатерина начала больше общаться с другими детьми и молодыми людьми. Она посещала творческие занятия, участвовала в поездках, экскурсиях и мастер-классах. С самого начала Екатерина включилась в процесс: она помогала педагогам, поддерживала других детей и это привлекло внимание команды из «Особого ракурса». После активного участия в других мастер-классах Екатерина 1848 получила статус подмастерья и стала помощником педагога. После этого она стала проводить мастер классы сама и на данный момент включена в новый проект в роли одного из руководителей творческой мастерской.