«Я не слабая». Сибирячка с нарушением зрения стала наставником для детей

Когда Екатерина Букина родилась, врачи предупреждали её маму: девочка может никогда не начать ходить и говорить. Сейчас Кате 20 лет. Она учится на специалиста по социальной работе, проводит творческие мастер-классы и готовится руководить мастерской для детей с инвалидностью.
Из-за высокой степени близорукости девушка видит только четыре процента, а ещё плохо слышит. Но сама Катя не считает, что её жизнь заслуживает жалости. Найти своё дело и людей, которые заметили в ней не диагноз, а способности, ей помог центр инклюзивных проектов «Особый ракурс».
«Будет смотреть в потолок».
Катя родилась семимесячной. После родовой травмы у неё начались судороги. Прогнозы врачей были тяжелыми: родителям говорили, что дочь может не сесть, не встать на ноги и не заговорить.
«Врачи вообще говорили, что она будет лежать и смотреть в потолок. Шанс давали 1 к 1000», — вспоминает Елена, мама Екатерины.
Но девочка развивалась вопреки прогнозам. Примерно в полтора года она научилась сидеть, в два года пошла, а в три — начала говорить. Постепенно Катя догнала сверстников. Школу она окончила почти с одними пятёрками, получив только одну четвёрку.
У Екатерины первая группа инвалидности по зрению, диагноз — миопия высокой степени. На расстоянии метра очертания предметов для неё становятся уже нечеткими. Есть и проблемы со слухом. Если другой человек говорит недостаточно громко или отворачивается, часть слов Екатерина может не расслышать. Родители поддерживали желание Кати учиться, пробовать новое и становиться самостоятельнее. Вместе семья ездит на природу и к морю, а дома девушка рисует, делает поделки и шьет кукол.
Впервые дошла до школы сама.
Долгое время мама провожала Екатерину в школу и встречала после уроков. Девочке хотелось ходить самой, но обычная дорога была для неё сложным маршрутом: Катя не могла издалека заметить машину или быстро оценить обстановку на перекрёстке. В шестом классе она решила попробовать. Девушка заранее запомнила дорогу и места, откуда могут выехать автомобили. Сначала самостоятельно ходила только в школу, затем стала осваивать другие маршруты.
«Тогда я почувствовала уверенность в себе. Родители были рады и гордились мной, хотя сейчас я понимаю, что они все равно очень переживали», — рассказывает Екатерина.
Так Катя впервые убедилась, что может справиться без постоянной помощи близких.
«Меня не за что жалеть».
С навязчивой помощью Екатерина сталкивается нечасто. Она благодарит за участие и тактично отказывается, если способна справиться сама. Совсем иначе девушка относится к жалости.
«Я ненавижу, когда меня жалеют, прямо в душе все переворачивается. Я такая, какая есть. Жалеют слабых, а я не слабая. Меня не за что жалеть. Да, у меня проблемы со зрением и слухом, но есть любимые родители, учеба, мое творчество и, конечно, “Особый ракурс”, где меня всегда понимают», — говорит девушка.
Раньше чужие слова сильно её расстраивали. Со временем Катя научилась не зацикливаться на реакции людей, которые почти ничего о ней не знают. А ещё Катя часто вспоминает высказывание Омара Хайяма о том, что счастья в жизни столько, сколько человек способен его заметить. Она старается находить его в обычных вещах и не хочет, чтобы зрение и слух становились главным, что замечают в ней окружающие.
Девять кукол.
Творчеством Катя увлекалась с детства. Ей нравилось рисовать, делать аппликации и поделки. А интерьерные куклы появились в её жизни случайно.
Однажды для конкурса понадобилось сшить куклу. Раньше Екатерина этим не занималась и не знала, получится ли аккуратно соединить детали при слабом зрении. Она решила попробовать. Первой работой дело не ограничилось — в итоге девушка сшила девять кукол. Из-за слабого зрения Катя избегает слишком мелких деталей, зато больше внимания уделяет форме и общему образу. Идеального результата с первой попытки она от себя не требует.
Место, где показывают ближе.
В «Особый ракурс» Екатерина пришла почти пять лет назад, вскоре после открытия центра. О нем рассказала мама. Первый визит не вызвал у Кати желания спрятаться или уйти. Наоборот, она сразу захотела вернуться.
«Во мне в первую очередь увидели творческого человека, который хочет учиться чему-то новому. Для преподавателей не было проблемой показать что-то поближе или повторить, если я не услышала», — вспоминает она.
Здесь особенности зрения и слуха воспринимали не как препятствие, а как условие, которое нужно учитывать. В центре Екатерина начала больше общаться с другими детьми и молодыми людьми. Она посещала творческие занятия, участвовала в поездках, экскурсиях и мастер-классах. С самого начала Екатерина включилась в процесс: она помогала педагогам, поддерживала других детей и это привлекло внимание команды из «Особого ракурса». После активного участия в других мастер-классах Екатерина 1848 получила статус подмастерья и стала помощником педагога. После этого она стала проводить мастер классы сама и на данный момент включена в новый проект в роли одного из руководителей творческой мастерской.
«“Особый ракурс” для меня значит очень многое. Там в меня впервые поверили, кроме родителей — они верили всегда. Там увидели мой интерес к творчеству и научили новому. Это место, куда хочется приходить», — говорит девушка.
Екатерина признается, что очень любит работать с детьми и проводит подобные мастер-классы регулярно. Помимо этого, она считает, что подобное развитие помогло ей найти призвание в работе с детьми, а значит и стать активным участником общественного процесса.
Теперь учит других.
Сегодня Екатерина учится на втором курсе колледжа экономики и сервиса по специальности «Социальная работа». Выбор профессии связан с центром. Наблюдая за педагогами, Катя поняла, насколько многое может изменить взрослый, который не торопит ребенка, не делает все вместо него и замечает способности.
Став старше, девушка захотела помогать детям, которым знакомы похожие трудности. Сейчас она включена в проект «Особого ракурса» как руководитель творческой мастерской. Катя волнуется из-за новой ответственности, но ей нравится объяснять, показывать и видеть, как у ребенка получается то, что сначала казалось слишком сложным. В будущем Екатерина планирует окончить колледж, поступить в педагогический вуз и работать с детьми с инвалидностью. Своим преимуществом она считает личный опыт: Катя знает, как неприятно, когда окружающие заранее решают, что человек не справится, и насколько важна вера без жалости.
«Я хочу быть человеком, который понимает детей, помогает им и учит новому. И мечтаю никогда не расставаться с “Особым ракурсом”, только уже быть там в роли преподавателя», — делится Екатерина.
Когда-то врачи предупреждали, что девочка не сможет ходить и говорить. Теперь она сама выбирает маршрут, получает профессию и готовится отвечать не только за свою работу, но и за занятия других детей. Для Кати это обычная жизнь, в которой есть учеба, семья, творчество и планы. А еще место, где однажды показали материал поближе, повторили непонятное и помогли ей постепенно стать не воспитанницей, а наставником.