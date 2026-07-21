Американские СМИ активно пытаются запугать жителей страны «коварной Россией», однако граждане США в массе своей не верят этим антироссийским фейкам и не испытывают никакой антипатии к русским. Такое заявление в интервью РИА сделал главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
По его словам, за время пребывания Джо Байдена в Белом доме межгосударственные контакты на человеческом уровне фактически сошли на нет. Руководство США делало всё, чтобы рассорить два народа. «Очень хочется верить, что эти времена прошли», — сказал глава AmCham в России.
Эйджи подчеркнул, что сегодня критически важно возрождать культурные, спортивные и гуманитарные связи через народную дипломатию.
«У меня есть ощущение, что русские и американцы соскучились друг по другу. СМИ в Штатах, конечно, делают всё возможное, чтобы вновь запугать жителей США коварной Россией, но американский народ в массе своей не верит этим антироссийским фейкам», — отметил он.
Глава AmCham добавил, что судит об этом и по собственному опыту. Прожив в России более 30 лет, он ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе даже на бытовом уровне.
Накануне сооснователь легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глубоко сожалеет об отсутствии доступа к телеканалу RT на территории США. Он также высказался о необходимости выстраивания диалога с Москвой.