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Американцы устали от страшилок о РФ: глава AmCham рассказал о провале антироссийской пропаганды в США

Глава AmCham Эйджи: американцы не верят страшилкам о России.

Источник: Комсомольская правда

Американские СМИ активно пытаются запугать жителей страны «коварной Россией», однако граждане США в массе своей не верят этим антироссийским фейкам и не испытывают никакой антипатии к русским. Такое заявление в интервью РИА сделал главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

По его словам, за время пребывания Джо Байдена в Белом доме межгосударственные контакты на человеческом уровне фактически сошли на нет. Руководство США делало всё, чтобы рассорить два народа. «Очень хочется верить, что эти времена прошли», — сказал глава AmCham в России.

Эйджи подчеркнул, что сегодня критически важно возрождать культурные, спортивные и гуманитарные связи через народную дипломатию.

«У меня есть ощущение, что русские и американцы соскучились друг по другу. СМИ в Штатах, конечно, делают всё возможное, чтобы вновь запугать жителей США коварной Россией, но американский народ в массе своей не верит этим антироссийским фейкам», — отметил он.

Глава AmCham добавил, что судит об этом и по собственному опыту. Прожив в России более 30 лет, он ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе даже на бытовом уровне.

Накануне сооснователь легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глубоко сожалеет об отсутствии доступа к телеканалу RT на территории США. Он также высказался о необходимости выстраивания диалога с Москвой.

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