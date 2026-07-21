Турция продолжает вести переговоры по вопросу ЗРК С-400 с третьими странами

Турция продолжает вести переговоры насчет реэкспорта купленных у РФ зенитных ракетных систем С-400 с третьими странами. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера.
По информации источник, глава ведомства ответил на запросы политиков страны о возможности устранить преграды для возвращения Турции в программу США по производству истребителя пятого поколения F-35.
«В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран», — сообщил глава Минобороны.
Сайт KP.RU писал, что Турция анализирует вопрос возможной передачи ЗРК российского производства. Москва уже провела контакты с Анкарой по этой теме.