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Турция продолжает вести переговоры по вопросу ЗРК С-400 с третьими странами

Глава МО Турции ответил на вопросы депутатов парламента по вопросу ЗРК С-400.

Источник: Комсомольская правда

Турция продолжает вести переговоры насчет реэкспорта купленных у РФ зенитных ракетных систем С-400 с третьими странами. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера.

По информации источник, глава ведомства ответил на запросы политиков страны о возможности устранить преграды для возвращения Турции в программу США по производству истребителя пятого поколения F-35.

«В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран», — сообщил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что С-400 перепроданы Турцией одной из стран Персидского залива. Кроме того, Катар и ОАЭ называются в числе наиболее вероятных покупателей.

Сайт KP.RU писал, что Турция анализирует вопрос возможной передачи ЗРК российского производства. Москва уже провела контакты с Анкарой по этой теме.

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