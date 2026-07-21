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В Смоленске состоялась встреча Государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева и губернатора региона Василия Анохина

На мероприятии обсудили создание первого Туристско- информационного центра Союзного государства в Смоленске и дальнейшее развитие сотрудничества между Смоленской областью и Белоруссией.

Источник: Комсомольская правда

В Туристско- информационном центре появятся современные выставочные и общественные пространства, конференц-зал, коворкинг, экспозиция, посвященная истории, культуре и туристическому потенциалу регионов России и Беларуси. Центр станет площадкой для проведения совместных мероприятий и поможет познакомить жителей и гостей с возможностями Союзного государства.

Также на встрече в областном Правительстве обсуждалась подготовка Смоленска к проведению XIV Форума регионов России и Беларуси в 2028 году. Для региона это одно из ключевых международных событий ближайших лет. Форум традиционно объединяет представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и молодежных объединений двух стран, а его решения становятся основой для новых совместных проектов.

Обсуждались и другие направления сотрудничества. Идёт укрепление связей в сфере молодежной политики, образования, культуры и спорта, развиваются туристические маршруты и транспортная доступность. В этом году возобновилось пригородное железнодорожное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей, открыв дополнительные возможности для развития взаимного туризма.

Прочным фундаментом сотрудничества Смоленской области и Республики Беларусь является углубляющееся экономическое партнерство между соседней Республикой и регионом. Республика Беларусь — главный внешнеторговый партнер Смоленской области, на ее долю приходится почти 70% внешнеторгового оборота региона. Продолжается реализация совместных проектов в промышленности, дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе, развивается инвестиционное сотрудничество.

«Смоленскую область и Республику Беларусь связывают не только общая история и добрососедство, но и высокий уровень взаимного доверия. Именно поэтому сегодня на Смоленской земле реализуются проекты, имеющие значение для всего Союзного государства. Продолжим совместную работу, создавая новые возможности для развития наших регионов», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

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