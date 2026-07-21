В Смоленске состоялась встреча Государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева и губернатора региона Василия Анохина

Также на встрече в областном Правительстве обсуждалась подготовка Смоленска к проведению XIV Форума регионов России и Беларуси в 2028 году. Для региона это одно из ключевых международных событий ближайших лет. Форум традиционно объединяет представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и молодежных объединений двух стран, а его решения становятся основой для новых совместных проектов.