Святыня дома. 447 лет Казанской иконе: Патриарх Кирилл освятил храм в Казани

Визит приурочен к празднованию 447-летия явления Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь Русской православной церкви. Это уже пятая поездка предстоятеля в республику за последние десять лет. В ходе визита патриарх освятил восстановленный храм Николы Тульского, возглавил крестный ход и посетил Петропавловский собор, которому в этом году исполняется 300 лет.
Прибытие и первый день: Петропавловский собор и Ефремово Евангелие.
Патриарх Кирилл прилетел в Казань 20 июля. В аэропорту его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, мэр Казани Ильсур Метшин, а также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Главу РПЦ приветствовали хлебом-солью и чак-чаком.
В первый день визита патриарх посетил Петропавловский собор — один из главных архитектурных и духовных символов Казани. В 2026 году храму исполняется 300 лет. Многолетняя реставрация, длившаяся более десяти лет, завершилась к этой дате. Патриарх осмотрел обновлённые интерьеры, поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова.
Особое внимание было уделено уникальной реликвии — Ефремову Евангелию 1606 года. Эта рукописная книга, хранящаяся в Национальном музее Татарстана, предположительно использовалась при венчании первого царя из династии Романовых. Пояснения предстоятелю давали министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Затем патриарх встретился с воспитанниками центра досуга для инвалидов «Мечта» и обратился к ним с напутственным словом о важности труда и веры.
Вечером 20 июля в Казанском кафедральном соборе состоялось всенощное бдение с пением акафиста Божией Матери.
21 июля: крестный ход и освящение храма Николы Тульского.
Главные торжества прошли 21 июля. В 7:30 от Благовещенского собора Казанского Кремля начался традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Шествие возглавил патриарх Кирилл. Маршрут пролегал через исторический центр города — по улицам Батурина, Карла Маркса и прилегающим переулкам — и завершился у Крестовоздвиженской церкви Казанского Богородицкого мужского монастыря. В крестном ходе приняли участие несколько тысяч верующих.
В 10:00 состоялось ключевое событие визита — Великий чин освящения храма Николы Тульского (Тульского образа святителя Николая), возрождённого после масштабной реставрации. Храм вместимостью около 300 человек был полностью заполнен. Остальные верующие молились на площади перед храмом, где для них установили экран с прямой трансляцией.
После освящения в новоосвящённом храме патриарх Кирилл совершил Божественную литургию. На богослужении присутствовали представители республиканского руководства: министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, глава Нижнекамского района Радмир Беляев, первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин и другие.
Храм Николы Тульского: история и возрождение.
Храм в честь Тульского образа святителя Николая имеет особое значение для Казани. Именно в этой церкви, бывшей тогда храмом святителя Николая, сразу после обретения в 1579 году хранилась явленная Казанская икона Божией Матери (в летнее время её переносили в Казанский собор).
В советские годы Богородицкий монастырь был закрыт. Казанский собор взорвали, а здание Никольского храма перестроили под табачную фабрику. Восстановление обители началось в 2000-х годах. В 2021 году патриарх Кирилл освятил воссозданный Казанский собор. Два года велась реставрация Никольского храма, и к празднику 2026 года его интерьеры были полностью восстановлены по единственной сохранившейся архивной фотографии, описям и историческим чертежам.
Проект интерьеров разработал «Татинвестгражданпроект», получивший Гран-при международного форума «Казаныш» за лучший дизайн социального объекта. Теперь храм открыт для верующих.
Праздничная программа: вечерний концерт и завершение праздника.
В связи с проведением крестного хода мэрия Казани ввела временные ограничения движения и парковки. С вечера 20 июля до 9:30 21 июля была закрыта улица Миславского. С 7:00 до 9:30 ограничено движение по улице Большая Красная. Также с 7:00 перекрывались участки улиц Кремлевской, Профсоюзной, Баумана, Батурина, Карла Маркса и другие. Дороги открывали постепенно, по мере прохождения шествия.
В 18:00 в парке «Елмай» на набережной Казанки состоится праздничный концерт с открытым входом. Хедлайнером выступит певица Вика Цыганова. Также зрителям представят выступления московской группы «Покров» и ансамбля русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой.
Патриарх Кирилл прибыл в Казань в пятый раз. Предыдущие визиты были в 2016, 2021, 2023 и 2025 годах. В этот раз программа ограничилась Казанью — поездок в другие города республики не планировалось. В ходе визита патриарх подчеркнул важность добрососедских отношений между православными и мусульманами, назвав Татарстан примером для других регионов.
Освящение храма Николы Тульского и крестный ход стали центральными событиями, подтверждающими неразрывную связь Казанской иконы Божией Матери с местом её явления. Как отметил патриарх, возвращение святынь и восстановление храмов — это свидетельство того, что сила Божия сильнее человеческой.
Празднование 447-летия явления Казанской иконы завершилось, но для верующих память о чудесном обретении образа остаётся в сердце. Казанская икона Божией Матери продолжает оставаться покровительницей семьи и символом защиты Отечества.