Святыня дома. 447 лет Казанской иконе: Патриарх Кирилл освятил храм в Казани

В первый день визита патриарх посетил Петропавловский собор — один из главных архитектурных и духовных символов Казани. В 2026 году храму исполняется 300 лет. Многолетняя реставрация, длившаяся более десяти лет, завершилась к этой дате. Патриарх осмотрел обновлённые интерьеры, поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова.