Жительнице Ростовской области сделали перерасчёт пенсии

В Ростовской области пенсионерке из Неклиновского района увеличили размер пенсии после судебного разбирательства, инициированного прокуратурой.
Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой, и проверка выявила ошибку: при назначении выплат не был учтён её трудовой стаж за 1978 год, что привело к занижению суммы пенсии по старости.
Прокуратура подала иск в защиту прав гражданки, и суд встал на её сторону. В результате был произведён перерасчёт, и теперь пенсионные выплаты соответствуют законодательным нормам.