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Жительнице Ростовской области сделали перерасчёт пенсии

Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой.

В Ростовской области пенсионерке из Неклиновского района увеличили размер пенсии после судебного разбирательства, инициированного прокуратурой.

Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой, и проверка выявила ошибку: при назначении выплат не был учтён её трудовой стаж за 1978 год, что привело к занижению суммы пенсии по старости.

Прокуратура подала иск в защиту прав гражданки, и суд встал на её сторону. В результате был произведён перерасчёт, и теперь пенсионные выплаты соответствуют законодательным нормам.