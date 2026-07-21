Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по математике

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае, отметив, что они достойно представили страну на соревнованиях.
«Дорогие Максим Сергеевич, Дмитрий Олегович, Роман Викторович, Арина Владимировна, Александр Михайлович, Андрей Владимирович! Поздравляю вас с отличным выступлением на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае. Вы достойно представили нашу страну на этих ответственных интеллектуальных соревнованиях», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что завоеванные в ходе олимпиады золотые и серебряные медали внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественной математической школы, а также выразил особое признание их педагогам, наставникам, родителям и близким.
«Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — заключил президент.
Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.