Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по математике

Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.