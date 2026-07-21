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Строительство жилого комплекса на 92 квартиры началось в Тверском районе

В Тверском районе на ул. Новослободская начались земляные работы на площадке жилого комплекса, рассчитанного на 92 квартиры. Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) получил от застройщика извещение и утвердил программу выездных проверок объекта, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

Источник: Freepik

«В соответствии с разрешением на строительство, выданным комитетом в конце 2025 года, проект общей площадью более 17 тыс. кв. м включает два корпуса высотой 16 и 19 этажей, соединенных одноэтажным стилобатом, эксплуатируемым мостом и трехуровневой подземной частью. На объекте уже выполнены 127 буронабивных свай и стена в грунте. Специалисты Мосгосстройнадзора будут контролировать возведение объекта на всех этапах, чтобы гарантировать его качество после ввода», — цитирует пресс-служба Слободчикова.

Как отмечается, на площадке ведется подготовка к монтажу распорной системы котлована, его объем превысит 20 тыс. куб. м грунта. Залить первый бетон планируется уже до конца сентября.

Благоустроенная территория получит двухуровневую организацию. На земле будет создан двор-сад с водным арт-объектом, а на кровле 16 этажа, переходящей в мост, — озелененное общественное пространство со стеклянным ограждением. На высоте 57 м планируется оборудовать детскую площадку, места для отдыха, проведения мероприятий и занятий йогой.

«Инспекторы комитета провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили организацию участка, устройство бытового городка, а также выполненный объем работ на соответствие утвержденным проектным решениям. В дальнейшем к мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз. Одновременно с этим сотрудники нашего профильного управления будут анализировать декларации застройщика, чтобы создать максимально безопасные условия в сфере долевого строительства и обеспечить своевременное исполнение всех обязательств перед гражданами», — добавил Слободчиков.

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