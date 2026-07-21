Строительство жилого комплекса на 92 квартиры началось в Тверском районе

«В соответствии с разрешением на строительство, выданным комитетом в конце 2025 года, проект общей площадью более 17 тыс. кв. м включает два корпуса высотой 16 и 19 этажей, соединенных одноэтажным стилобатом, эксплуатируемым мостом и трехуровневой подземной частью. На объекте уже выполнены 127 буронабивных свай и стена в грунте. Специалисты Мосгосстройнадзора будут контролировать возведение объекта на всех этапах, чтобы гарантировать его качество после ввода», — цитирует пресс-служба Слободчикова.