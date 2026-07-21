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В Уссурийске установят новые посты контроля воздуха

На улице 2-й Шахтерской установят автоматический пост, он будет работать круглосуточно.

Источник: Национальные проекты России

Новые посты контроля воздуха появятся в городе Уссурийске Приморского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.

В этом году на улице 2-й Шахтерской установят новый автоматический пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Он будет работать круглосуточно и в режиме реального времени передавать данные о состоянии атмосферы. В 2027 году еще один пост планируют разместить в районе Северного городка, в 2028 — модернизируют и перенесут действующий пост с улицы Чичерина.

Такие станции помогают отслеживать уровень загрязняющих веществ, замечать возможные превышения показателей и оценивать, насколько эффективно работают экологические меры. С 2021 года совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ в Уссурийске удалось сократить более чем на 7293 тонны.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.