В Уссурийске установят новые посты контроля воздуха

В этом году на улице 2-й Шахтерской установят новый автоматический пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Он будет работать круглосуточно и в режиме реального времени передавать данные о состоянии атмосферы. В 2027 году еще один пост планируют разместить в районе Северного городка, в 2028 — модернизируют и перенесут действующий пост с улицы Чичерина.