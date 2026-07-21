У победившей рак британской ведущей Лорен Лаверн нашли тлеющую миелому

О своем диагнозе Лаверн рассказала в соцсетях. Она призналась, что раньше никогда не слышала об этом заболевании.
Ведущая отметила, что в ее случае риск развития онкологического заболевания остается низким. При этом тлеющая миелома считается хроническим и неизлечимым состоянием.
Лаверн рассказала, что теперь ей предстоит регулярно проходить обследования, включая анализы крови, МРТ и биопсию костного мозга, чтобы врачи могли контролировать течение болезни.
Ранее телеведущая уже перенесла онкологическое заболевание и смогла победить рак.
А ранее британские учёные выяснили, что недорогие препараты, уже используемые в системе здравоохранения страны, могут помочь в борьбе с раком молочной железы. Исследование показало возможную связь между состоянием кишечной микрофлоры и эффективностью лечения заболевания.
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