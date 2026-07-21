Воссоздание триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на год

Как писал «Ъ-Приволжье», останки арки, построенной в 1896 году к приезду императора Николая II на нижегородскую ярмарку, обнаружили летом 2024 года. Мэрия Нижнего Новгорода решила восстановить арку и создать на прилегающей площади музей трамваев. Для этого в июне 2025 года заключили контракт за 314,8 млн руб. Построить арку необходимо было до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.