Беспрозванных: Три-четыре очень крупных инвестора заинтересовались проектом «Белая дюна» в Поваровке

У нас три-четыре очень крупных инвестора заинтересовались этим проектом. Напомню, что «Белая дюна» — это курорт в посёлке Поваровка, который сможет вместить 25 000 туристов одновременно. Сейчас мы выполняем свои обязательства по созданию обеспечивающей инженерной и транспортной инфраструктуры для курорта, финансирование на 31,6 миллиарда рублей, — сказал Беспрозванных.