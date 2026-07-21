Беспрозванных: Три-четыре очень крупных инвестора заинтересовались проектом «Белая дюна» в Поваровке

Проектом курорта «Белая дюна» в Калининградской области заинтересовались «три-четыре очень крупных инвестора». Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
У нас три-четыре очень крупных инвестора заинтересовались этим проектом. Напомню, что «Белая дюна» — это курорт в посёлке Поваровка, который сможет вместить 25 000 туристов одновременно. Сейчас мы выполняем свои обязательства по созданию обеспечивающей инженерной и транспортной инфраструктуры для курорта, финансирование на 31,6 миллиарда рублей, — сказал Беспрозванных.
На ПМЭФ в июне власти подписали соглашения с двумя российскими девелоперами. Компания «Лидер Групп» из Санкт-Петербурга готова вложить в «Белую дюну» 50 миллиардов рублей, кубанский инвестор «Самсон» — 40 миллиардов. Они хотят строить на территории курорта туристические и общественно-деловые объекты.
«Белую дюну» разместят в районе Поваровки. На побережье хотят построить гостиницы от трёх до пяти звёзд, медицинский спа-отель, аквапарк, многофункциональный спортивный центр, крытые и открытые бассейны. В Поваровке также разместят бизнес-центры, офисные здания, арену киберспорта, кинопарк и музей «Россия — моя история». В границах курорта возведут жилые комплексы, школы, детские сады, поликлиники и магазины.
Предполагается, что частные инвестиции в строительство туристических, жилых и деловых объектов достигнут 379 миллиардов рублей. Власти планировали вложить в инфраструктуру 16 миллиардов. Общий номерной фонд «Белой дюны» составит 10,8 тысячи единиц. Курорт обеспечит работой 18 тысяч человек.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил о готовности предоставить Белоруссии «один из лучших» участков «Белой дюны» для строительства санатория. Инвестировать в курорт под Янтарным также предлагали Бахрейну и Белоруссии.