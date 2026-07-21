Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенные выплаты

«Вопрос решен. Благодаря совместной работе с Минобороны России все документы были оформлены в кратчайшие сроки. Вся сумма полностью перечислена на счет защитника. У парня и его семьи появились необходимые финансовые средства для дальнейшей реабилитации и обустройства жизни», — добавила она.