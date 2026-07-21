Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенные выплаты

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенное единовременного пособие на сумму более 3,4 миллиона рублей.
«К нам обратился участник СВО, рядовой десантник из Алтайского края. Выполняя боевые задачи на передовой, боец получил тяжелейшую военную травму — сильное обморожение обеих стоп, приведшее к ампутации. Военно-врачебная комиссия признала его полностью негодным к службе и комиссовала его», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Она отметила, что по закону за потерю здоровья при исполнении воинского долга ветерану полагается крупное единовременное пособие — более 3,4 миллиона рублей. Однако процедура затянулась — долгое время не получалось оформить соответствующие документы и отправить их страховщикам.
Тогда, по словам Лантратовой, она совместно с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Антоном Васильевым вмешались в ситуацию и направили официальный запрос в Минобороны России.
«Вопрос решен. Благодаря совместной работе с Минобороны России все документы были оформлены в кратчайшие сроки. Вся сумма полностью перечислена на счет защитника. У парня и его семьи появились необходимые финансовые средства для дальнейшей реабилитации и обустройства жизни», — добавила она.