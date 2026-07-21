С начала года нарушивших закон коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей

Наиболее частыми нарушениями стали: взаимодействие с третьими лицами, отсутствие добросовестности и разумности при взыскании просроченной задолженности, оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в заблуждение, злоупотребление правом, несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, осуществление взаимодействия с использованием не зарегистрированных за организациями абонентских номеров.