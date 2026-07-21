Сибирские и американские рачки-реликты оказались «сестрами»

Специалисты Красноярского и Иркутского научных центров СО РАН выяснили, что два вида веслоногих рачков рода Senecella, обитающие в озерах Сибири и Северной Америки, — это самостоятельные сестринские виды, а не вариации одного. Их предки разделились примерно 6−7 миллионов лет назад в арктических морях и позже независимо заселили пресные воды, сообщает пресс-служба КНЦ СО РАН.
Ледниковые реликты — виды, которые пережили эпоху древних оледенений и сохранились до наших дней. Senecella calanoides встречается в пресноводных ледниковых озерах США и Канады, а Senecella siberica — в устьях сибирских рек, впадающих в Карское море и море Лаптевых, а также в Больших Норильских озерах Лама и Собачье. Внешне они почти неотличимы, поэтому долгое время ученые сомневались, являются ли они одним видом.
Чтобы разрешить этот вопрос, исследователи сравнили участки ДНК сибирских рачков из озера Собачье и Обской губы с американскими образцами из озера Шамплейн в Вермонте. Генетический анализ показал: различия в ДНК соответствуют межвидовому уровню, а не внутривидовому. По оценкам ученых, они разошлись от 2,5 до 7,1 миллионов лет назад. Однако внутренние водоемы рачки заселили гораздо позже — лишь несколько сотен тысяч лет назад, когда море наступало на сушу и оставляло изолированные водоемы с морской фауной.
Морское прошлое рачков косвенно подтверждает и их биохимия: в отличие от пресноводных видов, которые накапливают жиры-триацилглицерины, Senecella запасают липиды, типичные для морских обитателей.
Как отметила соавтор работы Ольга Дубовская, исследование не только проясняет эволюционную историю реликтов, но и помогает прогнозировать, как арктические экосистемы будут меняться при современном таянии мерзлоты и изменении солености морей.
Ученые планируют расширить исследование, охватив популяции из России, США и Канады, которые не вошли в текущую работу.
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