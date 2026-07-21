Сибирские и американские рачки-реликты оказались «сестрами»

Чтобы разрешить этот вопрос, исследователи сравнили участки ДНК сибирских рачков из озера Собачье и Обской губы с американскими образцами из озера Шамплейн в Вермонте. Генетический анализ показал: различия в ДНК соответствуют межвидовому уровню, а не внутривидовому. По оценкам ученых, они разошлись от 2,5 до 7,1 миллионов лет назад. Однако внутренние водоемы рачки заселили гораздо позже — лишь несколько сотен тысяч лет назад, когда море наступало на сушу и оставляло изолированные водоемы с морской фауной.