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После семейной ссоры хабаровчанка недосчиталась золота

Под подозрение сразу попал гражданский муж рецидивист, а ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В Хабаровске полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в краже золотых украшений у своей сожительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Ущерб женщина оценила в 105 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, драгоценности исчезли после очередной ссоры с гражданским супругом, который нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина дождался, пока хозяйка квартиры уйдёт по делам, после чего похитил ювелирные изделия.

В ломбарде он получил за золотые украшения всего 20 тысяч рублей. По данным полиции, все деньги подозреваемый сразу потратил на покупку спиртного.

Выяснилось, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). На время следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.