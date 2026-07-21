После семейной ссоры хабаровчанка недосчиталась золота

В Хабаровске полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в краже золотых украшений у своей сожительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Ущерб женщина оценила в 105 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, драгоценности исчезли после очередной ссоры с гражданским супругом, который нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.
Как установили сотрудники уголовного розыска, мужчина дождался, пока хозяйка квартиры уйдёт по делам, после чего похитил ювелирные изделия.
В ломбарде он получил за золотые украшения всего 20 тысяч рублей. По данным полиции, все деньги подозреваемый сразу потратил на покупку спиртного.
Выяснилось, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). На время следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.