В Хабаровском крае готовят стратегию развития до 2036 года

С момента утверждения текущей стратегии в 2018 году в крае существенно улучшились ключевые экономические показатели: инвестиции в основной капитал выросли почти в 3 раза к уровню 2017 года, промышленное производство — в 1,5 раза, ввод жилья — более чем в 2 раза. Рост обеспечили крупные инфраструктурные и промышленные проекты, в том числе развитие Восточного полигона и портовых узлов Ванино и Советской Гавани, строительство Тихоокеанской железной дороги и освоение Малмыжского месторождения.