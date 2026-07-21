АО «ОКО» не согласилось с итогами проверки нижегородской станции аэрации — предприятие подготовило комментарий

АО «ОКО» направило комментарий в ответ на публикацию о проверке Нижегородской станции аэрации (НСА). Руководство станции не согласилось с выводами территориального управления Росприроднадзора, проведшего проверку исполнения предписаний 2025 года в период с 22 июня по 10 июля 2026 года.
Предприятие сообщает, что пять ранее выявленных нарушений уже устранены, а по четырём пунктам, включая доначисление платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2024 год, оно отстаивает свою позицию в суде. Ранее, по аналогичным спорным вопросам в 2017—2023 годах, судебные инстанции признавали правомерным самостоятельный зачет платы за НВОС для предприятия.
АО «ОКО» указывает, что в счёт платы за НВОС за 2024 год было зачтено 13 млн рублей, направленных на природоохранные мероприятия — реконструкцию НСА, включённую в программу повышения экологической эффективности станции и одобренную Межведомственной комиссией при Минпромторге РФ.
Предприятие также отмечает свою системную работу по контролю качества сточных вод от промышленных предприятий: по итогам первого полугодия в результате проверок компания начислила свыше 300 млн рублей платы за сброс загрязняющих веществ в городскую систему водоотведения. По данным АО «ОКО», превышение содержания нефтепродуктов, меди и марганца в стоках объясняется сбросами промышленных предприятий в систему водоотведения города.
По вопросу временно‑разрешённых сбросов: в период реконструкции НСА АО «ОКО» в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР) согласовало с Росприроднадзором временные лимиты по семи технологическим показателям (взвешенные вещества, ХПК, БПК5, аммонийный азот, нитратный азот, нитритный азот и фосфор/фосфаты). Биологические очистные сооружения, подчёркивает компания, рассчитаны на очистку именно по этим показателям; в рамках последней проверки несоответствий по ним не зафиксировано. Кроме того, за два года отмечается положительная динамика — число проблемных показателей сократилось с 13 до 4. Текущие лабораторные исследования от 30.06.2026 и 01.07.2026 фиксируют превышения по АСПАВ, марганцу, меди и нефтепродуктам, которые по сути невозможно полноценно удалить только биологическими методами активного ила.
АО «ОКО» подчёркивает, что очистные сооружения уменьшают негативное воздействие сточных вод, а не являются источником загрязнения Волги, и обращает внимание на то, что действующие федеральные требования к сточной воде зачастую строже, чем к питьевой воде.
В ходе проверки территориальным органом Росприроднадзора выявлены также нарушения, связанные с накоплением отходов, которые ранее не отражались в протоколах. Временное размещение строительного мусора и металлолома на территории НСА предприятие объясняет масштабной реконструкцией станции; нарушения в части обращения с отходами (включая просачивание мелкого платика при механической очистке на решетках) будут устранены подрядной организацией по завершении работ. По вопросу использования иловых карт компания заявляет, что иловые карты являются технологической частью процесса обезвоживания осадка, а не площадкой для размещения отходов, и после сушки осадок перемещается на собственный полигон — эти вопросы также оспариваются в суде.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор зафиксировал на Нижегородской станции аэрации выброс сероводорода с превышением.