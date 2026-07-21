АО «ОКО» не согласилось с итогами проверки нижегородской станции аэрации — предприятие подготовило комментарий

По вопросу временно‑разрешённых сбросов: в период реконструкции НСА АО «ОКО» в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР) согласовало с Росприроднадзором временные лимиты по семи технологическим показателям (взвешенные вещества, ХПК, БПК5, аммонийный азот, нитратный азот, нитритный азот и фосфор/фосфаты). Биологические очистные сооружения, подчёркивает компания, рассчитаны на очистку именно по этим показателям; в рамках последней проверки несоответствий по ним не зафиксировано. Кроме того, за два года отмечается положительная динамика — число проблемных показателей сократилось с 13 до 4. Текущие лабораторные исследования от 30.06.2026 и 01.07.2026 фиксируют превышения по АСПАВ, марганцу, меди и нефтепродуктам, которые по сути невозможно полноценно удалить только биологическими методами активного ила.