Пассажиропоток донских пригородных поездов в этом году вырос на 3,5%

Пригородные поезда Ростовской области за первое полугодие 2026 года перевезли 4,97 млн человек — на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне динамика ускорилась почти до 9%: железнодорожным транспортом воспользовались 935,4 тысячи пассажиров. Об этом «Домостройдон.ру» сообщила служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.