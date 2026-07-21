Жители Прикамья стали реже брать больничные в 2026 году

Жители Пермского края в первом полугодии 2026 года стали реже оформлять больничные листы, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на отделение Социального фонда России по Пермскому краю.
По данным отделения СФР, за первые шесть месяцев 2026 года больничные листы оформили 213,5 тысячи жителей — это на 17,8% меньше, чем за тот же период 2025 года.
Всего с января по июнь в регионе выдали 421,6 тысячи листов нетрудоспособности. Это почти на 16% меньше, чем годом ранее. Общая сумма пособий составила 6,055 млрд рублей — за аналогичный период прошлого года она была 6,3 млрд.
Первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальной срок — Социальный фонд. Изначально лист нетрудоспособности дают на срок не более 15 дней, дальнейшее продление определяет медицинская комиссия. Максимальный период — 10 месяцев, а при туберкулёзе — до года.