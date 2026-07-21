Жители Прикамья стали реже брать больничные в 2026 году

Всего с января по июнь в регионе выдали 421,6 тысячи листов нетрудоспособности. Это почти на 16% меньше, чем годом ранее. Общая сумма пособий составила 6,055 млрд рублей — за аналогичный период прошлого года она была 6,3 млрд.