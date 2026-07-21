Делегация Саракташского района Оренбуржья посетила фестиваль в Белоруссии

Участниками международного фестиваля «Купалье», который проходил 11−12 июля в Республике Беларусь, стали представители Саракташского района Оренбургской области. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
На выставке-ярмарке гости познакомились с одним из главных символов региона — знаменитым оренбургским пуховым промыслом. Саракташские мастера представили пуховые платки и паутинки, авторские картины из пуха, а также показали тонкости традиционного ремесла. Также посетители увидели опыт, когда невесомая пуховая паутинка свободно проходит через кольцо.
Кроме того, делегация Саракташского района приняла участие в праздничном шествии с флагом Оренбургской области. Экспозицию посетили министр культуры Республики Беларусь и представитель президента Белоруссии. В знак дружбы и добрососедства им вручили памятные сувениры. Также большой интерес вызвала тематическая фотозона, оформленная в стиле оренбургской степи с традиционными элементами, связанными с пуховязальным промыслом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.