70 колец обделки прошел щит «Евдокия» для нижегородского метро

Метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки левого перегонного тоннеля Автозаводской линии метро от монтажного котлована из тупиков за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы. Об этом сообщил Макс-канал «Метро НН».
На рубеже в 100 метров тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел плановый техосмотр и дооснастку. Щит получил новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды и подвижной состав для подвоза элементов. Параллельно в стартовом котловане сформировали руддвор, демонтировали временные кольца и упорную раму, проложили рельсы и смонтировали вентилятор.
Как отмечают специалисты, это стандартная процедура на старте пути ТПМК, аналогично оснащался и щит «Владимир». Теперь «Евдокия» продолжит проходку тоннеля по основной схеме до следующего регламентного обслуживания.
Ранее сообщалось, что 85% участков и строений выкупили под станцию метро в Сормово в Нижнем.