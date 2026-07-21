70 колец обделки прошел щит «Евдокия» для нижегородского метро

На рубеже в 100 метров тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел плановый техосмотр и дооснастку. Щит получил новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды и подвижной состав для подвоза элементов. Параллельно в стартовом котловане сформировали руддвор, демонтировали временные кольца и упорную раму, проложили рельсы и смонтировали вентилятор.