Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70 колец обделки прошел щит «Евдокия» для нижегородского метро

Тоннелепроходческий комплекс преодолел первую сотню метров в направлении площади Свободы и прошел плановый техосмотр.

Метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки левого перегонного тоннеля Автозаводской линии метро от монтажного котлована из тупиков за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы. Об этом сообщил Макс-канал «Метро НН».

На рубеже в 100 метров тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» прошел плановый техосмотр и дооснастку. Щит получил новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды и подвижной состав для подвоза элементов. Параллельно в стартовом котловане сформировали руддвор, демонтировали временные кольца и упорную раму, проложили рельсы и смонтировали вентилятор.

Как отмечают специалисты, это стандартная процедура на старте пути ТПМК, аналогично оснащался и щит «Владимир». Теперь «Евдокия» продолжит проходку тоннеля по основной схеме до следующего регламентного обслуживания.

Ранее сообщалось, что 85% участков и строений выкупили под станцию метро в Сормово в Нижнем.