108 тысяч тонн птицы и скота вырастили в Нижегородской области за полгода

Агропромышленный сектор Нижегородской области демонстрирует положительную динамику: объёмы выпуска мясной, молочной и яичной продукции превзошли результаты прошлого года, а по отдельным направлениям темпы роста оказались выше среднероссийских. Такие данные приводит Нижегородстат.
За первые шесть месяцев 2026 года сельхозпредприятия региона произвели 108 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом общероссийский индекс производства мяса зафиксирован на отметке 100%, то есть в целом по стране роста не зафиксировано.
Производство молока также показало прирост: за полугодие надои достигли 314 тысяч тонн, что на 1% превышает показатели прошлого года. Основной вклад в молочное производство вносят хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на долю этих территорий приходится свыше трети всего регионального объёма молока.
Позитивную динамику демонстрирует и птицеводческая отрасль: в Нижегородской области за шесть месяцев выпущено 636 миллионов яиц — на 10% больше, чем годом ранее. В масштабах страны индекс производства яиц составил 103%.
Ранее к заготовке кормов приступили в 17 муниципалитетах Нижегородской области.