108 тысяч тонн птицы и скота вырастили в Нижегородской области за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года сельхозпредприятия региона произвели 108 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом общероссийский индекс производства мяса зафиксирован на отметке 100%, то есть в целом по стране роста не зафиксировано.