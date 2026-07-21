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108 тысяч тонн птицы и скота вырастили в Нижегородской области за полгода

При этом общероссийский индекс производства мяса зафиксирован на отметке 100%, то есть в целом по стране роста не зафиксировано.

Агропромышленный сектор Нижегородской области демонстрирует положительную динамику: объёмы выпуска мясной, молочной и яичной продукции превзошли результаты прошлого года, а по отдельным направлениям темпы роста оказались выше среднероссийских. Такие данные приводит Нижегородстат.

За первые шесть месяцев 2026 года сельхозпредприятия региона произвели 108 тысяч тонн скота и птицы на убой — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом общероссийский индекс производства мяса зафиксирован на отметке 100%, то есть в целом по стране роста не зафиксировано.

Производство молока также показало прирост: за полугодие надои достигли 314 тысяч тонн, что на 1% превышает показатели прошлого года. Основной вклад в молочное производство вносят хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на долю этих территорий приходится свыше трети всего регионального объёма молока.

Позитивную динамику демонстрирует и птицеводческая отрасль: в Нижегородской области за шесть месяцев выпущено 636 миллионов яиц — на 10% больше, чем годом ранее. В масштабах страны индекс производства яиц составил 103%.

Ранее к заготовке кормов приступили в 17 муниципалитетах Нижегородской области.