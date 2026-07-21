Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР обвинил США во взрывах на танкерах в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) возложил на Вашингтон ответственность за инциденты с двумя танкерами в Ормузском проливе. 21 июля иранские военные заявили, что взрывы на судах произошли из-за того, что американская сторона направила их по опасному маршруту.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Недавно два нарушающих правила нефтяных танкера, введенные в заблуждение убийцами детей США, попытались пройти по опасному южному пути в Ормузском проливе. На них произошли взрывы, которые вызвали сильные пожары, заставили суда остановиться. Спасательные группы сейчас эвакуируют моряков», — приводит телеканал Press TV заявление КСИР.

В Корпусе призвали компании не следовать инструкциям США при проходе через пролив и отказаться от непроверенных маршрутов.

Иранские военные также подчеркнули, что Ормузский пролив останется перекрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят удары. Как отметили представители КСИР, до этого момента «ни единую каплю нефти или газа, ни одну упаковку химических удобрений не экспортируют из региона».

В заявлении уточняется, что КСИР проводит ответные боевые операции в ответ на военную активность США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше