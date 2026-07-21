КСИР обвинил США во взрывах на танкерах в Ормузском проливе

Иранские военные также подчеркнули, что Ормузский пролив останется перекрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят удары. Как отметили представители КСИР, до этого момента «ни единую каплю нефти или газа, ни одну упаковку химических удобрений не экспортируют из региона».