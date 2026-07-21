КСИР обвинил США во взрывах на танкерах в Ормузском проливе

«Недавно два нарушающих правила нефтяных танкера, введенные в заблуждение убийцами детей США, попытались пройти по опасному южному пути в Ормузском проливе. На них произошли взрывы, которые вызвали сильные пожары, заставили суда остановиться. Спасательные группы сейчас эвакуируют моряков», — приводит телеканал Press TV заявление КСИР.
В Корпусе призвали компании не следовать инструкциям США при проходе через пролив и отказаться от непроверенных маршрутов.
Иранские военные также подчеркнули, что Ормузский пролив останется перекрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят удары. Как отметили представители КСИР, до этого момента «ни единую каплю нефти или газа, ни одну упаковку химических удобрений не экспортируют из региона».