В Калининграде пройдет отбор артистов на песенный конкурс Олега Газманова

В среду, 5 августа, в Доме молодежи в Калининграде состоятся прослушивания, по итогам выберут артиста, который представит регион на федеральной сцене. Об этом сообщает Фестивальная дирекция со ссылкой на организаторов из всероссийского музыкального проекта «Родники: Новые территории» и нового масштабного конкурса «Газманов-Родники» под художественным руководством Олега Газманова и продюсера Елены Ульяновой.