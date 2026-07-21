Фильм о внедрении офицера ФСБ в секту Виссариона начали снимать в Красноярске

Сериал об офицере Федеральной службы безопасности, который работает под прикрытием и внедряется в религиозную секту, снимают в Красноярском крае.
О криминальной драме с рабочим названием «Один из нас», состоящей из восьми серий, рассказали в государственной организации «Енисей кино». Фильм снимает известная в России телекомпания для одного из федеральных телеканалов.
Согласно сценарию, главный герой — офицер ФСБ — получает задание стать членом закрытой секты «Церковь последнего откровения», возглавляемой бывшим милиционером, провозгласившим себя мессией Илларионом.
Многие жители Красноярского края и всей Сибири легко узнают в этом сюжете подлинную историю «Церкви последнего завета», которую основал Сергей Тороп (Виссарион) со сподвижниками в Курагинском районе.
С этой сектой связано немало сплетен, баек, загадочных происшествий — в том числе с участием известных персон. Деятельность общины Виссариона закончилась бесславно. В 2020 году правоохранители задержали главу секты, а несколько лет спустя ее основателей осудили, причем не в Красноярском крае, а в Новосибирской области. Чем не сюжет для фильма?
Когда участники съемочного процесса прочитали сценарий, они высказались единодушно: отличная история. «Такое встречается нечасто. Мы вдохновлены этим материалом», — цитирует «Енисей кино» режиссера картины Дениса Нейманда.