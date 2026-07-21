Фильм о внедрении офицера ФСБ в секту Виссариона начали снимать в Красноярске

С этой сектой связано немало сплетен, баек, загадочных происшествий — в том числе с участием известных персон. Деятельность общины Виссариона закончилась бесславно. В 2020 году правоохранители задержали главу секты, а несколько лет спустя ее основателей осудили, причем не в Красноярском крае, а в Новосибирской области. Чем не сюжет для фильма?