Раскрыты жуткие детали смерти новорождённого и его матери в Нововоронеже

Прокуратура подключилась к расследованию гибели новорождённого мальчика и его 30-летней матери в Нововоронеже. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 20 июля.
По предварительным данным, роды у горожанки произошли прямо на дому. Они были вызваны искусственно — приёмом медицинских препаратов. Причиной гибели женщины стала внезапная смерть.
Известно, что погибшая состояла на профилактическом учёте в полиции.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело об убийстве матерью новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ). Ход расследования взят на контроль прокуратурой города.
Кроме того, прокурор области Сергей Филипенко поручил проверить работу органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.