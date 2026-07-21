Задержан предполагаемый исполнитель убийства пермского бизнесмена

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, был задержан и арестован его бизнес-партнер Руслан Шардаков. Обвиняемыми по делу также стали Роман и Андрей Широковы. Все трое были взяты под стражу. Следствием установлено, что господин Шардаков заказал убийство в целях получения контроля над их общим бизнесом.