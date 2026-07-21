В Красноярске дополнительно отремонтируют дороги на 245,7 млн рублей

В Красноярске определили подрядчика для ремонта дополнительных участков улично-дорожной сети. В ближайшее время с компанией заключат муниципальный контракт. В дополнительный список ремонта вошли проезды у домов № 1, 3 и 7 на улице Тамбовской, проезд на улице Норильской, 3б, улице Куйбышева, участок от улицы Семафорной, 201, до улицы Судостроительной, 175, проезд от улицы 9 Мая до улицы Светлогорской, 3, участок от улицы Петра Подзолкова до улицы Петра Ломако, проезд от Академика Павлова, 88, до Академика Павлова, 94, а также другие участки дорожной сети города. Подрядчику предстоит заменить бордюры, обновить покрытие и привести в порядок тротуары. Работы будут проводить локально, с ограничением движения по полосам. Завершить ремонт нужно до 15 октября 2026 года. Параллельно в Красноярске продолжается дорожный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы идут на 11 объектах. На улице Рязанской готовность превышает 95%, там осталось заасфальтировать карманы на остановках, а на улице Крупской после ремонта сетей дорожники начали восстанавливать проезжую часть и тротуар в районе дома № 26. На проезде от улицы Елены Стасовой до спорткомплекса асфальт уже уложен, сейчас восстанавливают газоны. На улице Матросова укладывают выравнивающий слой, а на Ады Лебедевой готовятся к верхнему слою покрытия. В мэрии рассказали, что на улицах Авиаторов и Калинина уже идет укладка верхнего слоя асфальта. На Игарской, Белинского и проезде от проспекта Металлургов до Коркинского моста устанавливают бордюры и готовят основание тротуаров, а на проспекте Свободном продолжаются демонтажные работы. Напомним, что в Красноярском крае почти наполовину выполнили план дорожного ремонта.