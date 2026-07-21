Волгоградские матери-героини и семьи участников СВО получат бесплатную землю

Как сообщили в облдуме, помимо многодетных семей теперь право на получение земельного участка будут иметь матери-героини, участники специальной военной операции, добровольцы и росгвардейцы. В случае гибели бойца право на землю переходит к их женам (мужьям), несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам до 23 лет, если они учатся на очном, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Заявление будут рассматривать в сокращенные сроки.