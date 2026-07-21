В Москве отметили 90-летие легендарного перелёта экипажа Чкалова

В Москве прошли торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию легендарного беспосадочного перелёта экипажа Валерия Чкалова по маршруту Москва — остров Удд. Основные события состоялись 19 июля в парке «Ходынское поле», где в 2024 году был установлен памятник Валерию Чкалову.
Организаторами праздника выступили правительство Нижегородской области, Нижегородское землячество, парк «Ходынское поле», администрация Чкаловска и компания «ФОРЭНЕРГО». Программа началась с митинга и церемонии возложения цветов к памятнику лётчику.
Гостей ждала насыщенная семейная программа: мастер‑классы по рисованию, фестиваль воздушных змеев, конкурс рисунков «Рисуем небо», тематическая фотозона и шаржи. В концертной части выступили эстрадный ансамбль ВКС РФ «Золотые звезды», солистка Ирина Елисеева, заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Николаев и концертмейстер гарнизонного оркестра ЦВК по ОД Росгвардии Евгений Королев.
Одним из центральных событий стало открытие выставки «Сквозь циклоны к заливу Счастья» из фондов Мемориального музея В. П. Чкалова в Чкаловске. В летнем кинотеатре также показали фильм «Валерий Чкалов».
20 июля памятные мероприятия продолжились в Некрополе у Кремлёвской стены, где состоялось возложение цветов к захоронению Валерия Чкалова. В церемониях приняли участие потомки членов легендарного экипажа.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил: «Наша земля по праву гордится плеядой выдающихся нижегородцев, чьи имена вписаны в мировую историю. В эти дни мы отдаём дань уважения легендарному подвигу экипажа под командованием нашего великого земляка — Валерия Павловича Чкалова. Ровно 90 лет назад беспересадочный перелет протяженностью более 9 тысяч километров стал не просто рекордом, а настоящим прорывом в развитии авиации. Сегодня, когда она стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а перелеты подобной дальности занимают считанные часы, сложно осознать титанический труд, которого потребовал тот исторический маршрут. Но именно такие события определяют вектор развития технологий и служат нравственным ориентиром для будущих поколений».
Напомним, что в июле 1936 года экипаж АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова совершил беспосадочный перелёт протяжённостью 9 374 километра за 56 часов 20 минут. Маршрут проходил через Северный Ледовитый океан и завершился посадкой на острове Удд 22 июля 1936 года. Уже 24 июля всем членам экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле возложили цветы к памятнику Валерию Чкалову в 90-ю годовщину легендарного перелёта.