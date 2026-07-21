Пермячке выплатили деньги после того как ее дом затопило водой из канализации

Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов Орджоникидзевского района. Из-за подпора в канализационной сети стоки затопили подвал, а канализационные колодцы оказались переполнены. По словам местных жителей, уровень воды в подвале достигал пояса. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, устранение аварии затянулось. Все это время в подъезде, квартирах и рядом с домом сохранялся сильный неприятный запах.