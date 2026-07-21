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Нижегородка стала миллионным пассажиром «Буревестника»

Ей вручили сертификат на 25 тысяч баллов программы лояльности «РЖД Бонус» и памятные сувениры.

Скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», связывающий Нижний Новгород и Москву, преодолел отметку в миллион перевезённых пассажиров с даты запуска — 3 декабря 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Знаковым пассажиром стала нижегородка Анастасия: именно она приобрела юбилейный, миллионный билет. По словам девушки, для поездок в столицу она неизменно отдаёт предпочтение «Буревестнику».

На Ярославском вокзале Москвы железнодорожники устроили для Анастасии торжественный сюрприз перед посадкой: ей вручили сертификат на 25 тысяч баллов программы лояльности «РЖД Бонус» и памятные сувениры.

«Буревестник» ходит ежедневно: из Нижнего Новгорода составы отправляются в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18. В обратном направлении поезда уходят из столицы в 10:05, 13:45 и 20:15, а в Нижний Новгород прибывают в 14:40, 17:46 и 00:03. Маршрут предусматривает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

В составе поезда — двухэтажные вагоны с сидячими местами (в стандартной и улучшенной компоновке), вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, а также вагон‑бистро.

Сервис для пассажиров постоянно развивается. Теперь при бронировании билета можно заранее узнать ориентацию кресел в сидячих вагонах — по ходу движения или против него. Кроме того, доступен сервис бронирования столика в вагоне‑бистро.

Приобрести билеты можно разными способами: через сайт компании в разделе «Пассажирам», в веб‑ и мобильном приложении, а также в кассах вокзалов.

За дополнительными сведениями о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно обратиться в раздел «Пассажирам» на официальном сайте либо позвонить в Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8‑800‑775‑00‑00.

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