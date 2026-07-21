Нижегородка стала миллионным пассажиром «Буревестника»

«Буревестник» ходит ежедневно: из Нижнего Новгорода составы отправляются в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18. В обратном направлении поезда уходят из столицы в 10:05, 13:45 и 20:15, а в Нижний Новгород прибывают в 14:40, 17:46 и 00:03. Маршрут предусматривает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.