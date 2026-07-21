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С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек, 534 ранены

Прокуратура Калининградской области призвала жителей региона строго соблюдать Правила дорожного движения. Статистика с начала года остаётся тревожной: зарегистрировано 471 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 49 человек, травмированы 534. Только за прошедшую неделю произошло 18 аварий, в которых пострадали 22 человека. Особое внимание — борьбе с пьянством…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области призвала жителей региона строго соблюдать Правила дорожного движения. Статистика с начала года остаётся тревожной: зарегистрировано 471 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 49 человек, травмированы 534. Только за прошедшую неделю произошло 18 аварий, в которых пострадали 22 человека.

Особое внимание — борьбе с пьянством за рулём. За неделю задержали 28 водителей в состоянии опьянения. В одном случае возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение, у нарушителя изъят автомобиль.

Аварии с пострадавшими за неделю зафиксированы в Калининграде (2 ДТП, 3 пострадавших), Зеленоградском районе (3 ДТП, 4 пострадавших), Гурьевском районе (3 ДТП, 5 пострадавших), а также в Багратионовском, Неманском, Правдинском, Славском, Гвардейском и Гусевском районах.

Прокуратура напоминает: нетрезвый водитель — угроза для всех участников движения. За повторное нарушение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с конфискацией транспорта.

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