С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек, 534 ранены

Прокуратура Калининградской области призвала жителей региона строго соблюдать Правила дорожного движения. Статистика с начала года остаётся тревожной: зарегистрировано 471 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 49 человек, травмированы 534. Только за прошедшую неделю произошло 18 аварий, в которых пострадали 22 человека. Особое внимание — борьбе с пьянством…