С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек, 534 ранены

Прокуратура Калининградской области призвала жителей региона строго соблюдать Правила дорожного движения. Статистика с начала года остаётся тревожной: зарегистрировано 471 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 49 человек, травмированы 534. Только за прошедшую неделю произошло 18 аварий, в которых пострадали 22 человека.
Особое внимание — борьбе с пьянством за рулём. За неделю задержали 28 водителей в состоянии опьянения. В одном случае возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение, у нарушителя изъят автомобиль.
Аварии с пострадавшими за неделю зафиксированы в Калининграде (2 ДТП, 3 пострадавших), Зеленоградском районе (3 ДТП, 4 пострадавших), Гурьевском районе (3 ДТП, 5 пострадавших), а также в Багратионовском, Неманском, Правдинском, Славском, Гвардейском и Гусевском районах.
Прокуратура напоминает: нетрезвый водитель — угроза для всех участников движения. За повторное нарушение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с конфискацией транспорта.