Нижегородская станция аэрации не согласна с итогами проверки Росприроднадзора

Руководство Нижегородской станции аэрации оспорило результаты проверки Росприроднадзора, выявившей 12 экологических нарушений на предприятии. АО «ОКО» прокомментировало ситуацию в ответ на запрос pravda-nn.ru.
Напомним, нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях выявили во время проверок в августе и октябре 2025 года по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Тогда АО «ОКО» привлекли к административной ответственности и обязали устранить выявленные нарушения.
Повторная проверка Росприроднадзора на НСА прошла с 22 июня по 10 июля. Результаты показали, что в пробах сточных вод были превышены нормативы допустимых сбросов. Кроме того, на ряде источников по-прежнему отсутствуют нормативы предельно допустимых выбросов, а плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год была внесли не в полном объеме. Проверка также выявила нарушения и в сфере обращения с отходами.
Позиция АО «ОКО».
Представители станции аэрации подчеркнули, что пять ранее выявленных нарушений уже устранили. Еще четыре нарушения, в том числе по доначислению платы за негативное воздействие, предприятие оспаривает в суде. Ранее по аналогичным вопросам с 2017—2023 годы судебные инстанции вставали на сторону НСА. Отмечается, что в счет платы за НВОС за 2024 АО «ОКО» зачло сумму в размере 13 млн рублей.
Что касается превышений нормативов загрязняющих веществ, на период реконструкции станции с Росприроднадзором были согласованы временно-разрешенные сбросы по семи технологическим показателям. Динамика по очистке стоков стала положительной — число проблемных показателей сократилось с 14 до 3. При этом зафиксированные надзорным ведомством превышения почти невозможно устранить на биологических очистных сооружениях при помощи активного ила.
Также Росприроднадзор выявил нарушения в части накопления отходов, ранее не зафиксированные в протоколах. По информации АО «ОКО», размещение строительных отходов обусловлено проведением реконструкции. Нарушения в части обращения с отходами устранят после выполнения работ подрядной организации.
Нарушения о размещении биологических илов на предприятии оспариваются в суде. Дело в том, что иловые карты являются частью технологического процесса очистки сточных вод. Они нужны для обезвоживания осадка, а не для размещения отходов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что массовую гибель рыбы зафиксировали в озере Ягодное в Кстовском районе.