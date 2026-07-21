Нижегородская станция аэрации не согласна с итогами проверки Росприроднадзора

Повторная проверка Росприроднадзора на НСА прошла с 22 июня по 10 июля. Результаты показали, что в пробах сточных вод были превышены нормативы допустимых сбросов. Кроме того, на ряде источников по-прежнему отсутствуют нормативы предельно допустимых выбросов, а плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год была внесли не в полном объеме. Проверка также выявила нарушения и в сфере обращения с отходами.