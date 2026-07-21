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Под Красноярском пьяный мужчина катался на моноколесе и попал в аварию

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к ответственности водителя мощного моноколеса в нетрезвом состоянии, который попал в аварию.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные на 46-м километре трассы Р-257 «Енисей» произошла авария с участием водителя моноколеса. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, пьяный мужчина не справился с управлением и получил травмы.

«Скорую» вызвали очевидцы. Инспекторы зафиксировали у пострадавшего признаки опьянения — алкотестер показал 0,164 миллиграмма на литр спустя несколько часов после ДТП. Мужчина признался, что выпил перед поездкой.

Также полицейские выяснили, что двигатель моноколеса превышает 250 Вт — по закону такая техника приравнивается к мопеду. На нарушителя составили административный материал.