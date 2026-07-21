В Волгограде троллейбус резко затормозил, пострадала пенсионерка

В Дзержинском районе Волгограда пенсионерка пострадала в троллейбусе из-за резкого торможения. Инцидент произошел вечером 20 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию. По предварительным данным, 46-летний водитель общественного транспорта ехал по проспекту Жукова. Напротив дома № 84 ему пришлось резко нажать на тормоза. От неожиданности 66-летняя женщина, находившаяся в салоне, не удержалась на ногах и упала.