Жителям Хабаровского края напомнили о пиках активности метеорных потоков

Звездопад из созвездия Персей украсит ночное небо второй половины лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», традиционно действие метеорного потока Персеиды приходится на период с 17 июля по 24 августа. Максимум же этого действа можно наблюдать в начале второй декады августа.
Хабаровский астроном ранее уже рассказывал, что рождается поток в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, оставленной кометой Свифта-Туттля — мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя тот самый «звездный дождь».
Для того, чтобы увидеть метеорный поток (а в пик его активности проносится до 100 метеоров в час!) необходимы лишь благоприятные погодные условия и отсутствие городской засветки. Персеиды станут видны начиная с полуночи, а распознать их легко — это белые яркие метеоры, которые быстро и резко прочерчивают небо.
Напомним, что уже в конце июля максимум своего действия достигнет метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Эти «падающие звезды» пусть и не такие частые, как Персеиды (в пик активности ожидается до 25 метеоров в час), но довольно быстрые — их скорость достигает около 41 км/с.