Жителям Хабаровского края напомнили о пиках активности метеорных потоков

Для того, чтобы увидеть метеорный поток (а в пик его активности проносится до 100 метеоров в час!) необходимы лишь благоприятные погодные условия и отсутствие городской засветки. Персеиды станут видны начиная с полуночи, а распознать их легко — это белые яркие метеоры, которые быстро и резко прочерчивают небо.